Thor Love and Thunder, Tessa Thompson: La sessualità di Valchiria è uno dei temi del film

Quando manca ormai pochissimo all'arrivo nelle sale di Thor: Love and Thunder, esattamente sarà nelle sale italiane dal 6 luglio prossimo, Tessa Thompson in una recente intervista ha confermato che la sessualità del suo personaggio, Valchiria, sarà uno dei temi affrontati dalla nuova pellicola, diretta ancora dal visionario regista Taika Waititi.

Tessa Thompson, che torna a interpretare Valchiria dopo l'introduzione del personaggio in Thor: Ragnarok, ha rivelato che la sessualità del suo personaggio sarà un argomento importante nel prossimo sequel. Parlando con Yahoo Entertainment, la Thompson ha spiegato come questo aspetto influirà sulla trama.

"Diventa l'unica trama, soprattutto in un film come questo, dove francamente non c'è molto spazio per la trama", ha detto Thompson al sito. "Quindi abbiamo discusso molto su come trattare questo aspetto con Valchiria. E personalmente mi sento molto bene per il punto in cui siamo arrivati. Spero che sia un personaggio a cui i fan continuino ad affezionarsi, dato che abbiamo molto tempo per esplorarla in tutta la sua umanità. Ma che trovi o meno l'amore in questo film non significa che non sia ancora un favoloso personaggio queer aperto a trovare l'amore quando ha senso farlo".

Recentemente, Chris Hemsworth ha fatto alcune grandi rivelazioni invece sul ritorno di Natalie Portman. Durante una precedente intervista, l'attore ha rivelato che il film risponderà ad alcune domande senza risposta sulla relazione tra Thor e Jane Foster.

"Ho iniziato questo viaggio con lei [Portman], recitando di fronte a lei nel primo film e riunirmi ora e avere Jane in un modo molto diverso e anche Thor è molto cambiato da allora", ha rivelato Hemsworth. "È stato molto divertente e abbiamo avuto la possibilità di rispondere ad alcune delle domande senza risposta che avevamo lasciato nel secondo film quando si erano lasciati. Non sapevamo cosa fosse successo davvero. Lei lo ha scaricato? Lui l'ha scaricata? Chi ha lasciato chi? Eccetera. Quindi ci siamo divertiti molto a rispondere a queste domande".

In attesa dell'uscita del film, scopriamo quante scene post-credit avrà Thor Love and Thunder.