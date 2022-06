Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson sul rapporto Valchiria/Jane: 'Come una sorellanza'

Personaggi femminili validi ne abbiamo? Thor: Love and Thunder non difetterà certo in tal senso, con Valchiria e Jane Foster che promettono di rubare la scena senza troppi problemi al Dio del Tuono interpretato, come sempre, da Chris Hemsworth. Ma quale sarà il rapporto tra i personaggi di Natalie Portman e Tessa Thompson?

A parlarne, nel giorno in cui ci viene rivelato il minutaggio di Thor: Love and Thunder, è proprio Tessa Thompson, che descrive l'interazione tra i due personaggi come qualcosa di molto simile ad un rapporto di sorellanza che la sua Valchiria non ha mai nascosto di desiderare.

"Prima di tutto credo che in Valchiria sia molto forte la voglia di un rapporto da sorelle, è una cosa che le manca e che cerca da sempre. Quindi avere Jane in questo universo è fantastico, perché finalmente [Valchiria] vede nuovamente la possibilità di avere una specie di sorella, inoltre penso sia davvero carino il fatto che sia un'altra versione di Thor. Inoltre penso che una delle cose che Valchiria ama di più sia infastidire il suo amico, e questa è un'altra occasione per farlo" sono state le parole di Thompson.

Vedremo tra poche settimane in che modo Taika Waititi avrà portato sul grande schermo il rapporto tra due personaggi tutt'altro che docili di carattere: a proposito di personaggi femminili, intanto, ecco chi é la Lady Sif del Marvel Cinematic Universe.