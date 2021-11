Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson: 'Ecco cos'ho fatto durante le riprese'

Prender parte alle riprese di una grande produzione come Thor: Love and Thunder è sicuramente impegnativo, ma l'Australia è così bella che sarebbe davvero un peccato non ritagliarsi qualche intermezzo per godersi un po' di tempo libero tra un ciak e l'altro: per informazioni chiedere a Tessa Thompson.

Mentre una nuova foto dal set di Thor Love and Thunder ci mostra una scena presente in The Dark World, infatti, l'attrice di Valchiria ci ha raccontato delle sue scorribande in giro per l'Australia durante i momenti in cui non era impegnata a timbrare il cartellino dalle parti di Asgard.

"Ho fatto di tutto. Sono andata a vedere Magic Mike Live. È un capolavoro, è stato così bello. Sono andata a fare wombat crawling, dove osservi i vombati di notte grazie a una speciale luce blu. Ho dato da mangiare ai canguri, ho girato in bicicletta, sono andata a cavallo, ho visto i diavoli della Tasmania, sono andata a vedere i diavoli della Tasmania!" ha raccontato Thompson durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live.

Poco spazio per la noia, insomma: chissà come se la saranno passata gli altri membri del cast del nuovo film del Marvel Cinematic Universe! Recentemente, intanto, Chris Hemsworth ha raccontato come ottenne il ruolo di Thor.