Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson conferma la sua presenza e anticipa delle sorprese

La notizia era nota già da diverso tempo, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte di Tessa Thompson: nell'atteso Thor: Love and Thunder rivedremo in azione anche Valchiria dopo la sua ultima apparizione in Avengers: Endgame.

"Penso di potervelo dire" ha dichiarato ridendo durante un'intervista con Playlist. "Spero di poterlo dire perché sono sicura di averne già parlato oggi. Sì, sono nel nuovo film di Thor. Sono ufficialmente nel film. Sono molto emozionata, andrà in Australia all'inizio del prossimo anno e poi mi metterò in quarantena. Per fortuna possiamo girare perché l'Australia è sotto controllo; la loro amministrazione è stata in grado di trovare un modo per tenere tutti al sicuro in modo da poter realizzare il film in sicurezza, e lo faremo quest'anno."

Dopo aver rivelato che Natalie Portman si trova in Australia già da un paio di mesi per la lavorazione del film, così come il regista Taika Waititi, l'attrice ha anticipato che "Valchiria sarà decisamente il 'Re' della Nuova Asgard quando la ritroveremo. E come è già capitato nel corso degli ultimi quattro anni, farà parte di un'avventura che vede coinvolto Thor, nel senso che il film sarà chiamato Thor: Love and Thunder. E direi che stanno succedendo delle cose interessanti. Ci saranno dei nuovi personaggi, e dei volti noti del MCU. E forse ci saranno altre persone che abbiamo già visto."

Visto anche il coinvolgimento di Chris Pratt e chissà quali altri personaggi del MCU, vi ricordiamo che un insider ha definito Thor: Love and Thunder come una sorta di Avengers 5 della Fase 4. Intanto, durante l'Investors Day è stata confermata la presenza di Christian Bale nei panni di Gorr il Macellatore di Dei.