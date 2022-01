Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson chiarisce sui nuovi poteri: 'Parlavo dei fumetti'

Nel corso di una recente intervista, Tessa Thompson ha dovuto chiarire alcune sue precedenti dichiarazioni che riguardavano principalmente i nuovi poteri del suo personaggio, Valchiria, che avremmo dovuto vedere nel prossimo film del franchise Thor: Love and Thunder. Il personaggio ritornerà dalla sua ultima apparizione in Avengers: Endgame.

In pratica, l'attrice aveva dichiarato a W Magazine quanto segue sul suo personaggio: "Ha delle abilità piuttosto strane. Può percepire quando qualcuno sta per morire e può portarli nel Valhalla, che è essenzialmente l'aldilà. Può anche resuscitare le persone, ma quando lo fa solitamente lei finisce in quel corpo. E' una cosa strana. Può essere molto erotica come cosa. E poi ha questa forza sovrumana ed è essenzialmente un Dio".

Adesso, Tessa Thompson è intervenuta sui social per chiarire che si stava riferendo ai poteri che ha il personaggio di Valchiria nei fumetti Marvel e non a quelli che avrà lei in Thor: Love and Thunder. "Nella chiacchierata con W Magazine stavo parlando in generale dei poteri che sono canonici e che ho adorato leggendo i fumetti, e non del film Thor: Love and Thunder. Non sarò io a fare spoiler".

"Ci saranno dei nuovi personaggi, potremmo avere con noi anche alcuni personaggi provenienti dal resto dell'MCU. Accadranno un bel po' di cose divertenti. E probabilmente incontreremo nuovamente della gente che abbiamo già visto in precedenza" aveva spiegato Thompson qualche tempo fa. Quali sono le vostre aspettative per questo film? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo alcuni rumor, intanto, Thor: Love and Thunder potrebbe essere l'ultimo film di Chris Hemsworth per l'MCU.

Alcuni recenti rumor invece puntano il dito su una possibile storia d'amore tra Valchiria e Captain Marvel. Ci sarà anche Brie Larson in Thor 4?