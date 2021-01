Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson attesa in Australia: 'Farò 14 giorni di quarantena'

Il nuovo anno porta con sé l'avvio delle riprese di Thor: Love and Thunder: la troupe in questi giorni si sta ritrovando in Australia per dar via alla lavorazione del film, andando inevitabilmente incontro anche ai 14 giorni di quarantena da rispettare all'arrivo nel Paese per poter circolare liberamente.

L'Australia, d'altronde, è uno dei pochi Paesi ad esser stati toccati soltanto di striscio dalla pandemia, per cui una volta trascorse le due settimane di clausura i nostri eroi potranno tornare a riabbracciare una semi-normalità che da ormai quasi un anno manca in tutti gli altri continenti.

L'ultima ad aggregarsi al gruppo sarà dunque Tessa Thompson: "Parto per l'Australia lunedì, quindi tra un paio di giorni. [...] Vieni scortato dalla polizia in questa struttura per la quarantena e lì devi rimanere per 14 giorni sotto monitoraggio. Poi, una volta fuori, è un po' come tornare alla normalità" ha raccontato l'attrice durante un'ospitata da Jimmy Kimmel.

Thompson ha poi svelato i suoi piani per il post-quarantena: "In Australia hanno queste cose chiamate jaffles, sono tipo dei sandwich senza la crosta. Sono come degli Hot Pocket. Voglio uno di quelli, perché ricordo che sono buonissimi". Alcuni fan, intanto, si chiedono se vedremo anche Karen Gillan in Thor: Love and Thunder; il nostro Chris Hemsworth, invece, è stato sfidato a salire sul ring da Logan Paul.