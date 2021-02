Thor: Love and Thunder, già terminate le riprese per alcuni Guardiani? Le ultime novità

Continuano le riprese sul set australiano di Thor: Love and Thunder, anche se sembrerebbe arrivata l'ora dei saluti per alcuni membri dei Guardiani della Galassia...

Di recente non abbiamo avuto molte informazione su ciò che potrebbe accadere nel quarto film della saga di Thor, delle nuove foto dai social ci darebbero qualche nuovo indizio in merito.

Nella giornata di ieri era stata infatti avvistata Karen Gillan a.k.a. Nebula in giro per il set, assieme ad un altro misterioso personaggio dall'"incarnato" bluastro. Per quanto riguarda Nebula, l'attrice sembra avere un aspetto molto simile a quello visto anche in Avengers: Endgame, quindi potrebbe essere indicazione del fatto che non sia passato poi molto dagli eventi del film corale; per quanto riguarda invece l'altro attore, tenendo conto che il blu è il colore dei Kree, ma anche dei Giganti Ghiaccio, potrebbe essere verosimile una loro presenza nel film, ma è presto per poterlo dire.

Intanto però, i dettagli forse più interessanti arrivano dalle stesse attrici interpreti di Nebula e Mantis: sia Karen Gillan che Pom Klementiff avrebbero infatti già lasciato l'Australia. Questo vorrebbe dire che le scene in cui appaiono i rispettivi personaggi dovrebbero essere già state tutte girate, poiché non solo sarebbe difficile un ritorno sul set in un secondo momento a causa delle restrizioni dovute alla pandamia (valgono ancora le due settimane di quarantena all'arrivo in Australia), ma Pom Klementieff sarà ora impegnata con le riprese di Mission: Impossible 7 e 8.

Sembra dunque che il ruolo di Nebula e Mantis in Thor: Love and Thunder sia più ristretto rispetto a quello di altri personaggi, e in particolare dell'altro membro dei Guardiani la cui presenza è da tempo stata accertata, lo Star-Lord/Peter Quill di Chris Pratt.

L'uscita al cinema di Thor: Love and Thunder è al momento programmata per febbraio 2022.