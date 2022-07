Thor: Love and Thunder, Taika Waititi:'Volevo fosse qualcosa che i fan non vorrebbero'

Taika Waititi con Thor: Ragnarok ha diviso i fan Marvel e anche per questo motivo l'uscita nelle sale di Thor: Love and Thunder è attesa con grande curiosità dagli spettatori. Il regista ha reinventato il personaggio e in una intervista ha confessato di averlo voluto trasformare in qualcosa che i fan non avrebbero mai voluto.

Per prepararvi al meglio scoprite 5 cose che non sapete sul ritorno di Thor, prima dell'uscita di Love and Thunder.



"Volevo mostrarlo sotto una luce che la maggior parte dei fan di Thor non vorrebbe se glielo proponessi. Se dovessi dir loro 'Sì, farò innamorare Thor' è probabilmente l'ultima cosa che un fan di Thor vorrebbe davvero sentire" ha confessato Waititi ad Associated Press.



E d'altronde Chris Hemsworth ha dichiarato di essersi annoiato di Thor prima dell'avvento di Taika Waititi nel Marvel Cinematic Universe.

"Non ero entusiasta di quello che avevo fatto in Thor 2. Ero un po' deluso, non pensavo di aver fatto crescere il personaggio e di aver mostrato al pubblico qualcosa di diverso e inaspettato. Quando Ragnarok è arrivato volevo davvero rompere gli schemi e lo dissi a Taika [Waititi]".



"Volevamo fosse più imprevedibile" ha proseguito Hemsworth "Volevamo che si trovasse in una serie di circostanze diverse rispetto a prima e che avessero umorismo. Ho avuto un ottimo rapporto con Taika e ci siamo trovati benissimo". Thor: Love and Thunder comprende nel cast Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt e Jaimie Alexander.



