Thor: Love and Thunder, Taika Waititi: 'Vedrete una storia d'amore in piena regola'

Il regista e sceneggiatore di Thor: Ragnarok Taika Waititi è tornato dietro la cinepresa di un film Marvel per regalarci un altro capitolo della saga del Dio del Tuono. Ma cosa possiamo aspettarci da Thor: Love and Thunder? A quanto pare, come d'altronde promette anche il titolo, una vera e propria storia d'amore.

La pandemia non ha certo affievolito i sentimenti positivi e l'energia di Taika Waititi, che tra un progetto e l'altro, barcamenandosi tra il ruolo di attore, regista, sceneggiatore e produttore, è riuscito anche a portare a termine le riprese di un altro film Marvel, il quarto capitolo dedicato alle avventure del Dio del Tuono, Thor: Love and Thunder.

E stando a quanto raccontato da Waititi ai microfoni di Wired, il suo obbiettivo era quello di cogliere di sorpresa gli spettatori: "Quello che ho voluto fare sin dall'inizio è stato chiedermi: 'Che si aspettano di meno le persone da questo franchise? Oh, lo so... Una storia d'amore in piena regola!"

Waititi, che in precedenza aveva affermato quanto Thor: Love and Thunder fosse il suo "film più folle", e promesso che avremmo avuto una pellicola "ancora più divertente di Thor: Ragnarok", sembra non essersi risparmiato in nessun aspetto creativo e produttivo, e anche in fatto di tecnologia e VFX ha utilizzato gli ultimi ritrovati dell'industria: "Sono costantemente al lavoro con il team di VFX per trovare nuove soluzioni".

Non solo ha quindi messo nuovamente in pratica la tecnologia StageCraft della Industrial Light & Magic, già impiegata sul set di The Mandalorian, ma pare che il quarto film di Thor possa vantare anche quella che è stata chiamata PlateLight, una particolare tecnica di Satellite Lab che utilizza gli stessi principi della Dynamiclight (usata invece per Thor: Ragnarok) nel catturare simultaneamente molteplici set-up luminosi per la stessa inquadratura: "Puoi avere ogni tipo di illuminazione, tutte catturate individualmente. Così in fase di post-produzione puoi scegliere quella che più ti piace".

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale a maggio 2022.