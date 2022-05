Thor: Love and Thunder, Taika Waititi tesse le lodi di Russell Crowe: 'Grandissimo attore'

Il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi non ha che complimenti ed elogi per il fantastico cast che vedremo nel quarto capitolo della saga del Dio del Tuono, e quest'oggi sono rivolti all'attore e amico Russell Crowe.

Quando Russell Crowe è prima tuo amico, e poi un tuo collega forse ti passa di mente il suo essere uno dei più grandi nomi di Hollywood (nonché Premio Oscar). O almeno, può succederti se sei Taika Waititi (e sei abitualmente circondato da tanti incredibili attori, come ad esempio Christian Bale che ha Waititi elogiato nella stessa intervista).

Tuttavia, Thor: Love and Thunder ha ricordato a Waititi esattamente perché Crowe è uno dei migliori attori della sua generazione e non solo; anche se, anticipa il regista "Non avete mai visto un Russel Crowe così".

"Considero Russell un amico, e a volte mi dimentico che ci sono alcuni dei miei amici che sono davvero incredibili in quello che fanno" ha spiegato infatti ai microfoni di Entertainment Weekly! "Quando ero sul set cin Russell, ho detto tipo 'Oh, diamine, è vero! Sei Russell Crowe! Sei davvero un attore incredibile'".

Sappiamo che Russell Crowe sarà Zeus in Thor: Love and Thunder, ma non molto altro ci è noto sul suo ruolo nel film. Voi quanto siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti.