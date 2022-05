Thor Love and Thunder, Taika Waititi sulla storia: 'È qualcosa che non potete aspettarvi'

Ora che tutti abbiamo visto il trailer di Thor Love and Thunder, è ufficialmente partita la campagna promozionale attorno al nuovo film Marvel sul Dio del tuono nuovamente interpretato da Chris Hemsworth. Nel corso di una nuova intervista, il regista Taika Waititi ha parlato a lungo del suo film, specificando come sia diverso dai precedenti.

Parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, il regista ha discusso sul portare il Dio del Tuono di Chris Hemsworth in un nuovo territorio nel Marvel Cinematic Universe. "Quello che non volevo fare era semplicemente rifare Ragnarok, perché è già stato fatto", ha dichiarato Waititi. "Avevo bisogno di fare qualcosa di più interessante per me stesso per mantenere il tutto vivo e per essere sicuro di sentirmi stimolato creativamente. Ho pensato, qual è la cosa che meno ci si aspetta da questo franchise?".

Spiegando meglio il paragone con Thor: Ragnarok, che Waititi ha paragonato a "una festa", il regista ha aggiunto: "Era abbastanza festoso. Questo è ancora divertente, e ha momenti sopra le righe, ma tematicamente, riguarda qualcosa di più profondo dell'ultimo film. Non è un film serio, e non è un dramma, ma trattiamo idee che penso che molti esseri umani affrontino -- temi universali sull'amore e la perdita e il nostro posto nel mondo".

Oltre al ritorno di Hemsworth e di Natalie Portman come Mighty Thor, ci saranno anche Russel Crowe, che amplierà il pantheon del MCU con il suo Zeus, ma soprattutto un villain d’eccezione come Gorr the God Butcher interpretato da Christian Bale, non ancora mostrato nei trailer ma di cui abbiamo avuto un assaggio grazie al merchandising: trovate qui il look di Gorr in Thor Love and Thunder. Quali sono le vostre aspettative sul film? Ditecelo nei commenti!

Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale italiane il 6 luglio 2022.