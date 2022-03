Thor: Love and Thunder, Taika Waititi: 'Stessa energia e intenzioni di Thor: Ragnarok'

Ogni film è una storia a sé stante, anche per quanto riguarda gli aspetti produttivi: anche quando si fa parte di un franchise come il Marvel Cinematic Universe, dunque, non è detto che le vibrazioni provate sul set non cambino tra un film e l'altro... A meno che non ti chiami Taika Waititi e il film non sia Thor: Love and Thunder!

Mentre Peter Dinklage parla della possibile presenza di Eitri in Thor: Love and Thunder, infatti, il regista di Jojo Rabbit ha parlato delle principali differenze tra le sensazioni provate sul set di Thor: Ragnarok e quelle sperimentate su quello del film che vedrà Natalie Portman impugnare Mjolnir. Spoiler: per il nostro Taika non è cambiato assolutamente nulla!

"Non credo ci sia stata alcuna differenza. Le proporzioni del film e tutto il resto sono le stesse, ci sono un po' di attori diversi, ma l'energia e le intenzioni sono le stesse" sono state le parole di Waititi. Dichiarazioni che sembrano accennare velatamente, in un certo senso, anche al mantenimento della stessa atmosfera parecchio chill e fracassona presentataci da Thor: Ragnarok, con tutti i suoi pro e contro.

Quali sono le vostre aspettative? Avete apprezzato il modo in cui Taika Waititi ha gestito finora il personaggio di Chris Hemsworth? Fatecelo sapere nei commenti!