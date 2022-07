Thor: Love and Thunder, Taika Waititi risponde ai fan che odiano il suo Thor comico

Non c'è dubbio che l'arrivo di Taika Waititi abbia gettato una ondata di freschezza e originalità nel percorso di Thor nel Marvel Cinematic Universe. Fino ad allora la narrazione del personaggio era rimasta sospesa tra i toni shakespeariani del primo film e l'atmosfera troppo dark del secondo. Ma non tutti i fan apprezzano la visione di Waititi.

Con l'arrivo di Thor: Love and Thunder al cinema il regista ha potuto spingere ancora di più sull'acceleratore della comicità e delle situazioni folli, maggiormente più insistenti rispetto al già irresistibile Thor: Ragnarok. I fan però sembrano non apprezzare questo tono leggero e questa visione del personaggio e hanno quindi criticato aspramente l'operato di Waititi. Il regista, tuttavia, non ha perso l'occasione e ha risposto puntualmente pubblicando una pagina di un fumetto di Thor per zittire tutti coloro che pensavano che Thor non fosse un personaggio così divertente nella carta stampata.

Waititi, infatti, ha ritwittato una pagina a fumetti di Thor della Marvel pubblicata da un fan che chiedeva a coloro che si lamentavano di smetterla "di comportarvi come se Thor fosse unicamente in un modo". La pagina in questione mostra infatti il dio del tuono mentre è impegnato in una danza coreografata in compagnia di Luke Cage! Il disegno mostra appunto quel tono ilare e goliardico con cui Waititi ha infarcito i suoi due film dei Marvel Studios.

Thor Love and Thunder ha superato i 500 milioni di dollari al box-office, tuttavia il film di Waititi ha subito un pesante crollo rispetto al primo weekend di programmazione. Va precisato quindi che rispetto alla settimana di apertura, il quarto film dedicato al dio del tuono ha perso oltre il 59% di spettatori, riuscendo a racimolare solo (si fa per dire) poco più di 60 milioni di dollari sui mercati internazionali.