In Thor: Love and Thunder Taika Waititi oserà ancora più che in Ragnarok

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Taika Waititi ha potuto parlare brevemente delle sue intenzioni circa il nuovo capitolo Marvel deidcato al dio del tuono, Thor: Love and Thunder, che a detta sua sarà ancora più impavido e luminoso del precedente.

Impegnato nel suo tour promozionale circa il suo ultimo Jojo Rabbit, Taika Waititi si trova al centro dell'onda mediatica suscitata dalla critica positiva a quel film, e non ha esitato a rispondere ad alcune domande dei giornalisti incentrate sul suo ritorno al lavoro con i Marvel Studios. "Con il prossimo Thor raddoppieremo", ha affermato il regista. "Sarà più grosso, più impavido e più luminoso". Con Thor: Ragnarok si è infatti voluto strappare il protagonista dalla sua classica ambientazione asgardiana per regalargli una nuova avventura su un altro pianeta e riunirlo a un vecchio "collega" negli Avengers (Hulk), questo in risposta alla noia di Chris Hemsworth ormai stufo di essere semplicemente considerato l'Avenger di Asgard.

In Love and Thunder, Hemsworth si riunirà con Natalie Portman, visto che il personaggio di Jane Foster otterrà il potere di Thor. "Il prossimo Thor a cui sto lavorando è come una sorta di rilancio per noi stessi in questa nuova avventura. Quello che ho amato moltissimo in Ragnarok era proprio questo, era come piazzare Thor in un'avventura davvero cool. Ci sono sempre nuove cose da vedere ed esplorare, e penso che con questo nuovo raddoppieremo parecchio quanto fatto prima in modo da realizzarlo in maniera più grande, coraggiosa e più luminosa. Ci saranno delle cose davvero pazzesche nel film".

Come sappiamo, prima di Thor: Love and Thunder, Waititi farà uscire un altro film, su cui è attualmente al lavoro sul set, ovvero Next Goal Wins con Michael Fassbender; tant'è che Chris Hemsworth non ha ancora letto lo script del film, commentando: "Non ho ancora visto la sceneggiatura" ha ammesso l'attore. "So che ci stanno lavorando molto e sono molto entusiasti di offrire qualcosa di fresco e di nuovo. Ma avendo lasciato Endgame, dove era Thor, abbiamo un sacco di spazio per spostarci e cambiare drasticamente di nuovo, il che è molto, molto eccitante. Ma inizieremo a girare più o meno a metà del prossimo anno."

Il film in uscita vedrà la Jane Foster interpretata da Natalie Portman sollevare Mjolnir per diventare il nuovo Thor. La produzione dovrebbe iniziare nell'agosto 2020, con alcune riprese negli Stati Uniti, e la data di uscita è prevista per il 5 novembre 2021.