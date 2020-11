Thor: Love and Thunder, Taika Waititi insieme a un noto personaggio della saga, ecco chi!

Taika Waititi si trova in Nuova Zelanda in questo momento dato che ormai è sempre più imminente l'inizio delle riprese del quarto capitolo dedicato al dio del tuono della Marvel, Thor: Love and Thunder, che porterà il franchise a un livello successivo ed espanderà i limiti già oltrepassati dal precedente Thor: Ragnarok diretto sempre da Waititi.

La scorsa settimana, Waititi e Idris Elba sono stati visti insieme a una partita di rugby proprio in Nuova Zelanda e questo ha rilanciato le speculazioni che darebbero per certo il ritorno del personaggio di Heimdall non solo nel franchise ma anche all'interno del Marvel Cinematic Universe dato che questi era stato ucciso nelle primissime sequenze di Avengers: Infinity War. Il suo ultimo ed eroico atto fu quello di spedire Hulk sulla Terra per avvertire gli Avengers dell'incombente minaccia di Thanos, ormai pronto a setacciare il pianeta alla ricerca delle ultime Gemme dell'Infinito.

Sappiamo che la mitologia di Asgard prevede che una volta morti i personaggi di quell'universo vadano nel Valhalla, l'equivalente del Paradiso per i cristiani ed probabile quindi che proprio il Valhalla possa essere uno dei luoghi che vedremo nel quarto capitolo di Thor.

Stando alle ultime informazioni trapelate online, pare che Thor: Love and Thunder sia simile a un Avengers 5 che a un vero e proprio capitolo del franchise con Chris Hemsworth.

Oltre a Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson, la pellicola diretta da Taika Waititi ha da poco accolto nel cast anche Chris Pratt, che riprenderà il ruolo di Star-Lord dai Guardiani della Galassia. Mentre resta da confermare la presenza del resto del team, il doppiatore di Groot Vin Diesel nei mesi scorsi aveva anticipato proprio il coinvolgimento di alcuni membri dei Guardiani.

Nel frattempo, vi ricordiamo però che il film sancirà il debutto di Christian Bale nel MCU.