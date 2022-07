Thor: Love and Thunder, Taika Waititi non ricordava Natalie Portman nei film di Star Wars

Il regista di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, si è reso protagonista di una piccola gaffe sul set del film MCU, quando ha ammesso di non ricordare la presenza di Natalie Portman, co-protagonista del film Marvel nel ruolo di Jane Foster/Mighty Thor, nei film della trilogia prequel di Star Wars nel ruolo di Padmé.

A rivelare il bizzarro aneddoto è stato lo stesso Waititi nel corso di un'intervista rilasciata a Rolling Stone:"Natalie mi ha detto 'Cosa farai dopo?', e io ho detto 'Sto cercando di lavorare su una cosa di Star Wars. Hai mai desiderato essere in un film di Star Wars?'. E lei ha risposto 'Sono stati nei film di Star Wars'. Me li ero dimenticati". Natalie Portman era entusiasta di Star Wars, e in passato disse che fu 'fantastico far parte di qualcosa di così grande'.



Taika Waititi scriverà e dirigerà un nuovo film di Star Wars con la sceneggiatrice Kristy Wilson-Cairns. Sebbene i film della trilogia prequel di Star Wars con Natalie Portman abbiano riscontrato ottimo successo al botteghino, le recensioni furono spesso negative.



Taika Waititi ha le idee chiare sul futuro di Star Wars:"Senti, credo che l'universo di Star Wars per espandersi debba espandersi. Non credo di avere alcuna utilità nell'universo di Star Wars facendo un film in cui tutti dicono 'Oh, fantastico, beh questo è il progetto per il Millennium Falcon, ah, quella è la nonna di Chewbacca'. È tutto fantastico ma mi piacerebbe fare qualcosa di nuovo e creare dei nuovi personaggi altrimenti sarà una storia molto piccola".



