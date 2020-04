Thor: Love and Thunder, Taika Waititi mostra l'armatura tecnologica di Miek

Taika Waititi sarà al timone del prossimo progetto cinematografico legato a Thor, ovvero Thor: Love and Thunder. E su Instagram il regista ha deciso di mostrare il possibile look tecnologico di Miek. Il design mostrato da Waititi comprende un mix tra l'antica armatura dell'alieno e i nuovi costumi da viaggio degli Avengers.

"Quindi, ragazzi... volete vedere un po' di Miek? Eccoci. Ecco Miek" ha scritto Taika Waititi mentre pubblicava i concept art "Questo è il nuovo design. C'è un'altra Miek, che sembra molto bella. Poi ecco Miek in abiti terrestri: Secretary Miek".

Il regista si riferisce al personaggio al femminile, il che significa che Thor: Love and Thunder tornerà alle origini del fumetto, anche se Korg fa riferimento a Miek al maschile durante Thor: Ragnarok.



Esiste anche la possibilità di vedere più Miek, visto che Korg ha fatto notare più di una volta che il Miek originale ha deposto le uova.

Nella stessa live streaming, Taika Waititi ha spiegato:"Love and Thunder renderà Ragnarok davvero semplice e sicuro. Questo nuovo film sembra che abbiamo chiesto ad un gruppo di bambini di dieci anni che cosa volessero vedere e noi abbiamo detto di sì ad ogni singola cosa".

Nei giorni scorsi sono state mostrate le prime immagini concept della Nuova Asgard, mentre è stato confermato che in Love and Thunder scopriremo le origini di Korg. Il film vedrà nel cast come protagonista anche Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster.