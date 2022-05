Thor: Love and Thunder, Taika Waititi:'Jane Foster sarà più divertente in questo film'

Secondo quanto dichiarato dal regista del film, Taika Waititi, vedremo una versione maggiormente divertente di Jane Foster, il personaggio interpretato da Natalie Portman, in Thor: Love and Thunder. Rispetto alle versioni precedenti di Foster che abbiamo potuto vedere nei due precedenti film di Thor qualcosa cambierà.

Portman ha interpretato Jane Foster una prima volta in Thor, poi in Thor: The Dark World, senza comparire in Thor: Ragnarok, diretta proprio da Waititi. Molti fan si chiedono: il nuovo Thor sarà troppo comico? Una continuazione di Ragnarok anche da quel punto di vista?



Intervistato da Empire Magazine, il regista ha confermato che lo sarà certamente la nuova versione di Foster, rispetto a quelle passate:"Beh, non vuoi che Natalie torni e interpreti lo stesso personaggio che va in giro con l'attrezzatura scientifica. Sapete, mentre Thor è in giro lei è rimasta sulla Terra, picchiettando il piede e dicendo 'quando tornerà?'. Vuoi che faccia parte dell'avventura e dal personaggio di Jane vuoi qualcosa in più. Natalie è davvero divertente nella vita reale. È un po' goffa e ha un grande senso dell'umorismo e non penso che sia stato sfruttato abbastanza nei primi film".



Nei primi film due film in particolare Jane Foster si è dimostrato un buon personaggio ma non memorabile, senza distinguersi in maniera efficace come accade solitamente in film che non sono legati ad un franchise.

Grazie a Taika Waititi il personaggio potrebbe acquisire un lato comico maggiormente spiccato. Thor: Love and Thunder immergerà il pubblico in una serie di nuove esperienze del Dio del Tuono (Chris Hemsworth) e la sua ex fiamma Jane Foster (Natalie Portman), che brandirà Mjolnir nei panni di Mighty Thor.

Secondo Waititi, Thor 4 è qualcosa d'inaspettato. Sarà davvero così? L'uscita del film è prevista il prossimo 6 luglio.