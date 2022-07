Thor: Love and Thunder, a Taika Waititi è stata imposta la durata inferiore alle 2 ore?

Il Marvel Cinematic Universe ci ha abituati, soprattutto in tempi recenti, a film dalla durata decisamente impegnativa: senza andare troppo indietro nel tempo, si pensi anche solo alle 2 ore e 37 minuti de Gli Eterni o alle 2 ore e 28 minuti di Spider-Man: No Way Home. Thor: Love and Thunder, però, non fa parte di questo club.

Il film a cui ha preso parte anche la figlia di Chris Hemsworth, infatti, può vantare una durata pari ad appena 1 ora e 59 minuti, in maniera del tutto simile a quel Doctor Strange nel Multiverso della Follia che, solo poche settimane fa, ha concesso appena 2 ore alle nuove avventure del personaggio di Benedict Cumberbatch.

Scelta autonoma di Taika Waititi (e, prima di lui, di Sam Raimi)? Le cose, in realtà, potrebbero non stare proprio così: secondo l'insider Joanna Robinson, infatti, al regista di Jojo Rabbit gli Studios avrebbero imposto di tenere il film entro le 2 ore di durata. "Ha avuto più margine di manovra rispetto a Thor: Ragnarok, ma gli è stato dato mandato di non far durare il film più di 2 ore" sono state le parole di Robinson.

I fatti, dunque, parlano di una Marvel intenzionata a invertire la rotta rispetto al recente passato: siete d'accordo con questa decisione? Diteci la vostra nei commenti! Mark Hamill, intanto, potrebbe aver confermato il suo cameo in Thor: Love and Thunder.