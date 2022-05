Thor Love and Thunder, Taika Waititi: 'Il film è più cool di quanto potessi immaginare'

Mentre Doctor Strange 2 arriva al cinema, vediamo le prime immagini di Mighty Thor, che apparirà nel quarto capitolo dedicato all'eroe interpretato da Chris Hemsworth. Per vedere il film bisognerà ancora attendere qualche mese, ma Waititi ci dà qualche anticipazione al riguardo.

"E' un film fantastico" ha detto il regista della pellicola in merito al suo ultimo lavoro targato Marvel, di cui sembra essere molto fiero. "Non provo a controllare i miei film o come vengono fuori. In qualche modo lascio che siano loro ad apparirmi. E con questo film sono stato tipo, 'Hey, sei più cool di ciò che speravo originariamente di fare.' Tonalmente è dove ho sempre voluto che fosse."

Sembra che con questo capitolo Waititi continuerà ciò che aveva già iniziato con Ragnarok, dove ha portato sui nostri schermi un personaggio che si è spogliato dalle sue vesti di stoico supereroe indistruttibile e ha mostrato un suo lato più divertente e vulnerabile. In Love and Thunder ci sarà ancora una volta questo elemento comico, accompagnato da una trama che si preannuncia imprevedibile e con l'aggiunta di personaggi come Gorr the God Butcher, Mighty Thor di Jane Foster e l'intero team dei Guardiani della Galassia.

Noi non vediamo l'ora di vederlo in sala, e voi?