Thor: Love and Thunder, Taika Waititi: 'I Guardiani? Chiamai James Gunn, solo lui poteva'

Solo James Gunn sa come gestire James Gunn. L'ha capito bene Taika Waititi, visto che i due si somigliano come registi con lo stile più marcato e riconoscibile nel MCU, ma diversissimo l'uno rispetto all'altro. Per questo ha fatto l'unica scelta possibile, anche se non richiesta dai Marvel Studios, per i Guardiani in Thor: Love and Thunder.

Mancano solo una decina di giorni all’uscita nelle sale di questo ventinovesimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, quarto per Thor e secondo per Taika Waititi alla regia, dopo Ragnarok. Alcuni lo amano, altri non sono troppo convinti, ma tutti sono d’accordo su una cosa: qualunque sia la reazione che ne scaturisce, dipenderà sempre e comunque dal suo stile inimitabile. E chi ne sia in possesso, probabilmente, è più in grado di riconoscere, apprezzare e rispettare lo stile altrui, quando altrettanto marcato, a differenze dei molti altri registi assoldati dal MCU che, invece, si lascino guidare più che altro dalle direttive dell’universo cinematico.

L’altro grande “autore” di cinecomic è ovviamente James Gunn, i cui Guardiani della Galassia faranno la loro apparizione (come ben sappiamo) all’interno del quarto capitolo di Thor: purtroppo però, è stato anche rivelato che avranno un minutaggio molto ridotto in Thor Love and Thunder. In un certo senso, se è vero l’assunto precedente su Taika Waititi e James Gunn, era anche prevedibile: altrimenti, avremmo assistito a un film co-diretto in coppia. Questo perché, rivela Waititi in una nuova intervista con Total Film, il suo collega è stato direttamente interpellato e ha supervisionato le scene con i Guardiani della Galassia.

Spiega infatti il regista: "James mi ha sempre sostenuto, quando sono entrato per la prima volta nella Marvel con Thor: Ragnarok. Ma il suo stile è molto diverso. È molto particolare riguardo alle sue sceneggiature e al modo in cui parlano i suoi personaggi. Ovviamente ho scritto la sceneggiatura e ho sempre saputo che gli avremmo semplicemente consegnato quelle scene e gli avremmo detto: 'Come parlano questi personaggi? Ci siamo persi qualcosa'. Perché ci sono tipo 400 personaggi in scena. Lui l'avrebbe esaminato e avrebbe detto: "Groot non direbbe una cosa del genere. Sarebbe un po' più così’. Quindi è stato molto d'aiuto in quel modo. E sì, girare con loro è stato davvero bello. Ma senza il suo aiuto sarebbe stato impossibile".

