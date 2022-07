Thor: Love and Thunder, Taika Waititi su Gorr: 'Somigliava troppo a Voldemort'

Nell'ambito del Marvel Cinematic Universe si è spesso parlato di polemiche relative a personaggi modificati rispetto alle sembianze con cui li abbiamo conosciuti nei fumetti: in alcuni casi, però, il passaggio da un media all'altro ha reso il processo praticamente inevitabile... Proprio come accaduto con Gorr in Thor: Love and Thunder.

Già protagonista di numerose scene tagliate di Thor: Love and Thunder, il personaggio interpretato da Christian Bale ha infatti subito un restyling abbastanza evidente rispetto alla sua versione cartacea: questo a causa di una palese somiglianza con il Voldemort interpretato da Ralph Fiennes nei film di Harry Potter.

"Sfortunatamente il suo volto nei fumetti richiama troppo quello di Voldemort. Quindi ho pensato che la gente avrebbe immediatamente fatto quel collegamento. Quindi abbiamo deciso di discostarci un po' di più da quel design mantenendo comunque qualcosa dei toni, o il fatto che abbia la spada. Ma la cosa importante era la storia, questa era la cosa più importante per noi" sono state le parole di Taika Waititi al riguardo.

Cosa ne dite? L'aspetto di Christian Bale nei panni del Macellatore di Dei vi sembra convincente o avreste preferito una versione più fedele all'originale? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il nuovo, spettacolare trailer di Thor: Love and Thunder.