Thor Love and Thunder, Taika Waititi sul film Marvel: 'E' come un album metal anni '80'

Forse non ci saranno i Metallica come in Stranger Things 4, ma Taika Waititi aveva davvero intenzione di realizzare un vero e proprio film Metal anni '80 per questa sua nuova incursione nel Marvel Cinematic Universe con Thor: Love and Thunder. E dopo aver spinto al massimo con Ragnarok, ha imposto una nuova direzione mantenendo la stessa atmosfera.

"Si possono vedere alcune influenze nel costume di Chris [alternativo] di Thor, con la canottiera. È ovviamente un omaggio a Grosso Guaio a Chinatown, al Jack Burton di [Kurt Russell]", ha detto Waititi a Rolling Stone, riferendosi al "costume da Ravager" di Thor indossato durante le sue avventure cosmiche con i Guardiani della Galassia. "Volevo che il tutto si sentisse come un assolo di chitarra elettrica. Lo stile e tutto il resto sembrano la copertina di un album degli anni '80".

Waititi ha continuato: "Anche il trattamento del titolo - volevo che tutto sembrasse qualcosa che avrei disegnato sul mio libro di scuola in classe, all'epoca in cui stavo perfezionando il [logo] dei Metallica".

Sebbene la colonna sonora includa brani di artisti come Ciara, Mary J. Blige ed Enya, lo stile retrò di Thor: Love and Thunder affonda le sue radici in alcune canzoni dei Guns N' Roses: "Welcome to the Jungle", "Paradise City", "November Rain" e "Sweet Child O'Mine", quest'ultima presente già nel trailer del film.

Riguardo alla storia d'amore con Jane Foster, il regista ha aggiunto: "Ragnarok è stato molto amato ed è difficile da superare. Dobbiamo promettere un film più colossale, più esplosivo e più folle. E, infondo, lo è. C'è una nave vichinga che viaggia nello spazio trainata da due capre. Ci sono due Thor e Russell Crowe. Cosa c'è di più folle di tutto ciò quest'estate? Ho pensato, inoltre, che dovevamo spingere in un'altra direzione rispetto a Ragnarok e quindi renderlo romantico. Avevamo toccato quel tema nei primi due ma senza mai andare fino infondo. Avevamo visto il Thor colorato dei fumetti di Jack Kirby in Ragnarok, quindi ho deciso di puntare in quest'altra direzione. Cos'è che vogliono meno i fan? Un Thor innamorato. Cosa li seccherebbe? Thor innamorato. Quindi diamoglielo"

Su queste pagine potete già leggere la recensione di Thor Love and Thunder. A voi è piaciuto il film? Ditecelo nei commenti!