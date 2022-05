Thor Love and Thunder, Waititi sulle stranezze del Dio del Tuono: 'È in crisi di mezz'età'

Dopo aver rivelato la centralità dell'amore in Thor: Love and Thunder, il regista Taika Waititi, già autore di Thor: Ragnarok, è tornato a parlare del suo prossimo cinecomic. In particolare, in una nuova intervista, l'autore neozelandese ha affermato che Thor: Love and Thunder è un film sulla crisi di mezz'età.

Così, in seguito all'uscita del trailer di Thor: Love and Thunder, continuano ad arrivare nuovi dettagli e anticipazioni riguardanti il prossimo, e attesissimo, film del Marvel Cinematic Universe. Ad esempio, in questi giorni, aveva destato grande attenzione tra gli appassionati la prima foto ufficiale di Natalie Portman in Thor: Love and Thunder.

Quest'oggi, invece, sono decisamente interessanti le recenti dichiarazioni di Taika Waititi, in cui il regista ci offre una descrizione particolare del suo nuovo film in uscita. Nello specifico, dall'intervista è emerso che nel prossimo capitolo il Dio del Tuono dovrà affrontare una crisi di mezz'età. Inoltre, Waititi ha tenuto a ribadire che Love and Thunder sarà diverso da Ragnarok, affermando che la volontà di cambiare e fare qualcosa di nuovo è alla base del progetto.

Qui di seguito potete leggere un estratto dalla sua dichiarazione: "Non volevo assolutamente fare di nuovo Ragnarok, perché quello è già stato fatto. Avevo bisogno di fare qualcosa di interessante per sentirmi creativamente stimolato. Ho pensato, qual è la cosa più inaspettata che può accadere in questo franchise?". Ed è qui che entra in gioco il tema della crisi di mezz'età: "Alla fine, è una sorta di film sulla crisi di mezz'età, davvero. Questa è la domanda che ci facciamo tutti: "Stiamo facendo la cosa giusta e stiamo facendo tutto il possibile in questo mondo?"".