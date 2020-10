Thor: Love and Thunder, Taika Waititi dorme come un ghiro all'ultimo script meeting

La produzione di Thor: Love and Thunder sta per entrare nella fase più interessante: le riprese del film con Natalie Portman partiranno a inizio 2021 e, fino ad allora, alla crew non resta altro da fare che affinare gli ultimi dettagli di uno script ormai pronto per essere girato.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, però, la produttività dei nostri non sembra essere sempre al suo meglio! A mostrarcelo è stato lo stesso Chris Hemsworth, che su Instagram ha postato una meravigliosa foto di un Taika Waititi profondamente addormentato durante l'ultimo script meeting.

"Strepitoso script meeting per Thor: Love and Thunder con il nostro leader senza macchia e senza paura Taika Waititi. I miei appunti erano così dettagliati e intensi che per Taika l'unico modo per metabolizzarli è stato quello di avvolgersi in un bozzolo e crogiolarsi nelle infinite possibilità verso cui il film potrà condurci. Il gruppetto sullo sfondo è ugualmente inchiodato dalle prodezze del mio storytelling" scrive divertito l'attore su Instagram.

Chi siamo noi per giudicare, d'altronde? Il buon Taika avrà sicuramente tratto ottime conclusioni dalle sue approfondite "riflessioni"! Sempre Hemsworth, intanto, ha confermato che le riprese di Thor: Love and Thunder partiranno a gennaio; di recente, invece, è trapelato un esilarante titolo provvisorio di Thor: Love and Thunder.