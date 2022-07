Thor: Love and Thunder, Taika Waititi conferma: 'Ho tagliato Dinklage, Headey e Goldblum'

Il montaggio è probabilmente la fase più dolorosa della produzione di un film: è lì che si fanno le scelte più difficili, arrivando anche, quando necessario, a sacrificare personaggi e attori che sicuramente non avrebbero sfigurato. Lo sa bene Taika Waititi, che di sacrifici ha dovuto farne durante l'editing di Thor: Love and Thunder.

Dopo aver smentito le voci circa una director's cut di Thor: Love and Thunder, infatti, il regista di Jojo Rabbit ha anche confermato di aver tagliato dal film con Chris Hemsworth e Natalie Portman le scene con Lena Headey, Peter Dinklage e Jeff Goldblum: "Sono io che scrivo, quindi quando mi trovo a tagliare qualcosa è sempre un po' come sfidare me stesso, tipo: 'Non sono abbastanza bravo? Dovevo essere in grado di prevederlo?' Ma in ogni film taglio più o meno la stessa quantità di roba" sono state le parole di Waititi.

Il regista ha poi proseguito: "Se chiedete a ognuno degli attori rimasti fuori, quindi Lena Headey, Peter Dinklage e Jeff Goldblum... Loro sanno come funziona. Sono nel giro da tempo sufficiente per comprenderlo". Resta, ovviamente, la curiosità di sapere in che scenario avremmo visto le star di Game of Thrones e Jurassic Park: curiosità che, almeno per ora, sembra destinata a restare insoddisfatta. Tagli a parte, comunque, scopriamo insieme quanto è costato Thor: Love and Thunder.