Thor: Love and Thunder: Taika Waititi conferma l'easter-egg su The Rock

Quando c'è di mezzo Taika Waititi le sorprese sono sempre dietro l'angolo, per cui meglio tenere gli occhi ben aperti e analizzare ogni singolo frame, proprio come i fan del Marvel Cinematic Universe sono abituati a fare: il rito si è ripetuto anche con Thor: Love and Thunder, permettendo la scoperta di un piccolo easter-egg.

Mentre i Guardiani della Galassia se la spassano in un nuovo video del backstage, infatti, in molti si chiedono se non sia effettivamente un piccolo omaggio a The Rock quello individuato in una sequenza del film con Chris Hemsworth: ipotesi che lo stesso Taika Waititi ha confermato proprio in queste ore tramite social.

In una scena di Thor: Love and Thunder, infatti, vediamo il Korg interpretato proprio dal regista di Jojo Rabbit parlare di un certo fidanzato di nome Dwayne. Casualità? Assolutamente no! Il riferimento è proprio all'ex-wrestler protagonista di Jumanji, Fast & Furious e Black Adam: "Nessuna coincidenza, baby" è stata infatti la risposta di Waititi a chi si poneva la domanda su Twitter, con tanto di foto di Korg con un outfit decisamente riconoscibile.

Anche voi avevate immediatamente collegato il fidanzato di Korg al nostro The Rock? Fatecelo sapere nei commenti! Easter-egg a parte, intanto, ecco il primo calo per gli incassi di Thor: Love and Thunder con la seconda settimana di programmazione.