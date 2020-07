Thor: Love and Thunder, Taika Waititi aggiorna sullo script: 'Ci sarà molto romanticismo'

In una recente intervista ai microfoni di BBC News, lo sceneggiatore e regista dell'attesissimo Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, ha avuto modo di regalare qualche aggiornamento sulla stesura della sceneggiatura del quarto capitolo del franchise del Marvel Cinematic Universe, rivelando un dettaglio interessante.

L'autore di Thor: Ragnarok e Premio Oscar per JoJo Rabbit ha infatti dichiarato con il solito pizzico d'ironia:



"Pensò sarà davvero un buon film. Abbiamo ormai finito la sceneggiatura, abbiamo terminato e poi ripreso in mano lo script per oltre un anno e in realtà, proprio questa settimana, sto revisionando un ultimo passaggio in solitaria. È davvero folle e allo stesso tempo molto romantico. Adesso sono fissato con le storie d'amore. Voglio solo fare storie d'amore. Voglio girare qualcosa che non ho mai fatto e di cui non è mai importato. Vorrei arrivare a qualcosa di simile".



Considerando che tempo fa lo stesso Waititi aveva dichiarato che Thor: Love and Thunder avrebbe fatto sembrare Ragnarok "una barzelletta in quanto ad assurdità", non stentiamo a crede che abbia tirato fuori dal cilindro un nuovo capitolo bizzarro eppure spettacolare, dedicato ampio spazio a questo romanticismo che dice di volere approfondire.



Vi ricordiamo che il film uscirà nelle sale l'11 febbraio 2022.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.