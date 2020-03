Thor: Love and Thunder, Taika Waititi contro gli accumulatori di carta igienica

In Italia ne abbiamo vista di gente pronta a dare l'assalto al supermercato più vicino agli albori di questo periodo di quarantena: un comportamento che spesso ha oltrepassato ogni logica e buonsenso, ma che evidentemente non è esclusivo appannaggio di noi italiani, come ci spiega il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi.

In un post relativo all'emergenza coronavirus, infatti, Waititi ha ovviamente esortato tutti i suoi fan a restare tranquilli e al sicuro, ma ha anche avuto due paroline a tutti coloro che si sono fatti prendere eccessivamente dal panico finendo per fare scorte apocalittiche di... Carta igienica.

"Ora è il momento perfetto per stare motivati, allenarsi e venir fuori da tutto ciò rimessi completamente a nuovo. Purtroppo siamo umani, e molto probabilmente ne verremo fuori come le persone di Wall-E" si legge in un post Twitter del regista, che ha poi nuovamente postato le sue stesse parole su Instagram aggiungendo un piccolo ma velenoso commento: "State al sicuro. E soprattutto smettetela di comprare tutta quella carta igienica, pazzi! Che avete che non va? Piuttosto fatevi dare una controllata al c**o".

Tornando a parlare di cinema, invece, recentemente è stata confermata la presenza dei Guardiani in Thor: Love and Thunder. Pare, inoltre, che ci sarà spazio per una canzone di Ronnie James Dio nella colonna sonora di Thor: Love and Thunder.