Thor: Love and Thunder, tagliate molte scene con Gorr: 'Erano troppo terrificanti'

Manca ormai pochissimo all'uscita in sala di Thor: Love and Thunder, anticipato come uno dei film più brevi del Marvel Cinematic Universe. La Director's Cut invece dura circa quattro ore. Che contenga tutte quelle promettenti (ma terrificanti) scene con il Gorr di Christian Bale, tagliate perché poco family friendly?

Fra quattro giorni ritroveremo su grande schermo tutto quando ci è stato promesso dal secondo capitolo di Taika Waititi dedicato al Dio del Tuono. Non nella quantità in cui avremmo voluto forse, vista la conferma che i Guardiani saranno molto secondari in Thor 4. Al loro posto però, personaggi vecchi e nuovi fanno il loro ritorno – o il loro debutto – in grande stile. La più attesa è sicuramente la Mighty Thor di Natalie Portman, che però apre alla questione su cosa sia successo a Jane Foster nel MCU in tutti questi anni di assenza, dai tempi impietosi di Thor: Love and Thunder. Ma ancora di più il debutto di Christian Bale all’interno del MCU nei panni del villain Gorr the God Butcher.

Fin dalle prime immagini del cattivo, con quel loro filtro in bianco e nero, è apparso chiaro come Gorr avrebbe regalato le scene più cupe, a margine dello stile multicolore di Taika Waititi. Peccato che in casa Disney, come prevedibile, abbiano preferito le seconde alle prime, considerate troppo terrificanti e poco family friendly (alcune di esse almeno) per essere inserite nel Final Cut. Spiega infatti Bale: “Taika Waititi è un basta**o geniale quanto folle, si è divertito tantissimo nel realizzare il film, anche se ha varcato molti più limiti di quanti (credo) fossero concessi dal film. In fondo dobbiamo ricordare che stiamo comunque realizzando un film per famiglie. Quindi abbiamo girato un sacco di scene spaventose, strane e inquietanti. Che però non saranno nel montaggio finale”.

Nonostante la sua totale ignoranza nei confronti del Marvel Cinematic Universe, l’attore Premio Oscar si è detto molto eccitato di partecipare alla lavorazione del film, più che altro per la possibilità che gli è stata data di lavorare fianco a fianco con Taika Waititi, sogno che serbava nel cassetto da molto tempo. Nel frattempo, è stato reso noto il numero di scene post credit in Thor Love and Thunder.