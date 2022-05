Thor: Love and Thunder, svelata la durata ufficiale del film di Taika Waititi?

Una catena di cinema avrebbe svelato la durata di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo del franchise dedicato al Dio del Tuono con protagonista Chris Hemsworth, affiancato dal ritorno di Jane Foster, interpretata da Natalie Portman. La durata non è stata ancora ufficializzata quindi si tratta soltanto di un'indiscrezione.

Secondo quanto riportato da CBR, la catena cinematografica australiana Event Cinema ha svelato che Thor: Love and Thunder durerà 115 minuti (1 ora e 55 minuti). Come vi abbiamo anticipato, né Marvel né Disney hanno confermato ufficialmente questo minutaggio, così come nessuna delle catene cinematografiche americane.



Tuttavia se la durata del film dovesse essere confermata, Thor: Love and Thunder sarà il film più breve dell'MCU degli ultimi sei anni, ovvero dal primo film di Doctor Strange (115 minuti). In attesa di novità potete scoprire qualcosa in più sul film recuperando il trailer di Thor: Love and Thunder.

La maggior parte degli ultimi film Marvel ha fatto registrare delle durate decisamente più lunghe, tanto che diversi film hanno ricevuto critiche poco onorevoli anche a causa di un minutaggio ritenuto eccessivo.



Thor: Love and Thunder vede Chris Hemsworth guidare un ricco cast composto da Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt, Jamie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum.

Le nuove foto di Thor: Love and Thunder hanno svelato un collegamento con Black Panther, in attesa di vedere il sequel del film, che sarà orfano di Chadwick Boseman.