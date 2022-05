Thor: Love and Thunder, svelata la data d'uscita del nuovo trailer

Mentre attendiamo di poter tornare in sala per vedere il prossimo cinecomic dei Marvel Studios, un nuovo trailer di Thor: Love and Thunder sta per essere mostrato... Ma quando?

Un nuovissimo trailer per Thor: Love and Thunder sta per arrivare, e ad anticiparcene l'arrivo sono il regista del film Taika Waititi, le star Chris Hemsworth e Tessa Thompson, e il cestista dei Cleveland Cavaliers Kevin Love ("Voi, portate il thunder, io penso al Love" lo sentiamo dire nel video).

"Adorerete questa: sintonizzatevi questo lunedì con il Game 4 delle finali della NBA Eastern Conference per vedere un nuovo trailer di Thor: Love and Thunder" si legge nella caption del video promozionale che trovate anche in calce alla notizia, e nel quale viene fissato l'appuntamento con gli Asgardiani & Co. per il 23 maggio.

Al momento non sappiamo granché sulla seconda pellicola dei Marvel Studios targata Taika Waititi, ma il regista ha anticipato grandi cose, e ha persino promesso che vedremo il miglior villain del MCU con Christian Bale, che in Thor: Love and Thunder interpreterà Gorr il Macellatore di Dei.

Il film arriverà a luglio sui nostri schermi. Il prossimo trailer, invece, arriverà tra un paio di giorni, mentre noi vi ricordiamo che qui potete sempre trovare il primo trailer di Thor: Love and Thunder.