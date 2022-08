Thor: Love and Thunder, svelata la data d'uscita su Disney+ del film di Taika Waititi!

Il percorso di ogni film del Marvel Cinematic Universe è ormai ben noto a tutti prima ancora dell'uscita in sala: alla distribuzione sui grandi schermi di tutto il mondo segue sempre un periodo di calma apparente prima dell'annuncio dell'arrivo su Disney+, con Thor: Love and Thunder che non fa certo eccezione alla regola.

Dopo aver superato il predecessore Thor: Ragnarok al box office, infatti, il film di Taika Waititi è pronto a vivere la propria seconda vita sul piccolo schermo, finendo in quel catalogo che raccoglie tutti i film del Marvel Cinematic Universe finora e che si prepara già ad accogliere i prossimi capitoli del franchise: ma quando arriverà Thor: Love and Thunder su Disney+?

Alla domanda ha risposto Disney proprio in questi istanti: stando a quanto si legge in rete, infatti, il film che ha visto l'esordio nel Marvel Cinematic Universe del Mighty Thor interpretato da Natalie Portman farà il suo debutto su Disney+ il prossimo 8 settembre. Basterà attendere solo poco più di due settimane, insomma, per tornare a goderci in tutta comodità le avventure del nostro Dio del Tuono e della sua sgangheratissima gang.

Qual è il vostro giudizio sul lavoro svolto da Taika Waititi? Vi ritenete soddisfatti? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un'adorabile foto di un piccolo Chris Hemsworth nei panni di Batman.