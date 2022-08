Thor Love and Thunder: superato Ragnarok al botteghino statunitense

Thor: Love and Thunder è arrivato nelle sale il mese scorso. Il terzo capitolo sul Dio del Tuono ha diviso in due l'opinione dei fan ed è diventato ufficialmente il film di Thor con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes.

Il film attualmente ha un punteggio di critica del 65%, più basso anche di Thor: The Dark World, con il 66%, entrambi molto lontani dal 93% di Thor: Ragnarok. Ma dopo gli incassi di questo fine settimana, il quarto film di Thor ha raggiunto i 316 milioni di dollari al botteghino nazionale, battendo i 315 milioni di dollari di Ragnarok. Tuttavia, il terzo film rimane ancora il primo dei quattro al botteghino mondiale.

Attualmente, Love and Thunder ha guadagnato $ 700 milioni in totale, mentre Ragnarok $ 853,9 milioni, da quando è stato rilasciato nel 2017. Al momento non è chiaro se Love and Thunder supererà i guadagni totali di Ragnarok, ma avrà una possibilità finché rimarrà nei cinema.

Per alcuni fan, il film, di cui abbiamo parlato nelle nostra recensione di Thor: Love and Thunder, è troppo breve e non dà ad alcuni personaggi il tempo di respirare, cosa che ha portato alla creazione di una campagna su Internet per chiedere una versione estesa al regista. Tuttavia, Taika Waititi ha recentemente parlato con NME e ha rivelato di non essere d'accordo con l'idea.

Intanto, il regista avrebbe anticipato dei possibili progetti futuri con le divinità greche nel MCU.