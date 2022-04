Thor: Love and Thunder, il successo del trailer? Ve lo dice John Cena da cosa è dipeso

Se chiedete alla star di Peacemaker e The Suicide Squad John Cena da dove deriva il grande successo del trailer di Thor: Love and Thunder, lui non ha dubbi (anche se la mette in termini ipotetici).

Lo scorso lunedì, in pieno clima di festa, per i fan Marvel è arrivato un grande regalo: il primo trailer di Thor: Love and Thunder, che è riuscito a far registrare un altro record di visualizzazioni per la compagnia. E l'interprete di Peacemaker John Cena crede di sapere l'esatta ragione dietro tutto questo hype.

"Beh questo risultato si potrebbe forse addurre alla presenza di quel bellissimo elmo cromato, e magari al fatto che gli appassionati potrebbero star mostrando entusiasmo per un contest di fantastici elmi cromati tra @Marvel e @DCComics?" ha scritto la star DC su Twitter, ricondividendo un articolo in cui si parlava proprio del record del trailer di Thor: Love and Thunder.

E a dargli manforte è arrivato anche qualcuno che sia di Marvel che di DC ne sa qualcosa... Il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad James Gunn: "Verissimo, John. Sei un grande osservatore" ha replicato.

E voi, lo vorreste un crossover del genere? E ve la immaginate una "sfida di stile" tra Thor e Peacemaker?