Thor Love and Thunder, ci sarà anche Star-Lord: Chris Pratt si unisce al cast

C'era da aspettarselo vista la conclusione di Avengers: Endgame, ma ora è arrivata la conferma da parte di Variety e i principali trade di Hollywood: Chris Pratt riprenderà i panni di Star-Lord nell'atteso Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora sconosciuti, ricordiamo infatti che nella sua ultima apparizione il Dio del Tuono di Chris Hemsworth stava lasciando la terra a bordo dell'astronave di Star-Lord e il resto dei Guardiani della Galassia, gruppo a cui lo stesso Thor si riferisce scherzosamente come agli "Asgardiani della Galassia". A questo punto, come anticipato nei mesi scorsi anche da Vin Diesel, è probabile che nella pellicola appariranno anche i vari Drax, Groot, Rocket, Mantis e Nebula.

Con un'uscita prevista per l'11 febbraio 2022, Thor: Love and Thunder entrerà in produzione all'inizio del prossimo anno in Australia e vedrà anche il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster, che nel corso del film assumerà anche il ruolo di Mighty Thor. Nelle scorse settimane è sbarcato a Sydney anche Christian Bale, tra le new entry più attese della Fase 4 del MCU. La star de Il Cavaliere Oscuro interpreterà il villain del film.

Intanto, la troupe di Thor 4 ha accolto nel team la montatrice di Venom.