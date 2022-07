Thor: Love and Thunder, una star del film era in dubbio se accettare o meno il ruolo

Thor: Love and Thunder continua a dominare il botteghino, eppure c'è chi era in dubbio se accettare o meno un ruolo nel film... E anche se ormai sono davvero in pochi a non aver visto, se siete tra questi, fate attenzione a proseguire nella lettura, perché rivelare l'identità della star in questione è decisamente spoiler.

Durante l'evento per gli Emmy For Your Consideration dedicato a Ted Lasso, il cast dello show ha commentato il casting del collega Brett Goldstein nel ruolo di Ercole nel Marvel Cinematic Universe (idea che è venuta direttamente da Kevin Feige, tra l'altro), il personaggio comparso nella scena post-credit di Thor: Love and Thunder.

Hannah Waddingham, a quanto pare, era tra i pochissimi al corrente della cosa, e pare sia stata proprio lei a convincere Goldstein ad accettare la parte: "Mi ha detto 'Mi hanno offerto questo ruolo e stavo cercando di capire se devo accettare o meno', e io gli ho risposto subito 'Ma fai sul serio? Stai bene col cervello?' e lui 'Perché?' e io 'Stai davvero pensando anche solo per un secondo di non interpretare Ercole?".

Ma anche il resto del cast di Ted Lasso ha partecipato all'entusiasmo di Waddingham per il casting di Goldstein, pur avendolo saputo solo in un secondo momento.

Juno Temple, ad esempio, ha affermato: "Non puoi non pensare 'Wow, quello è uno dei miei migliori amici in un blockbuster di Hollywood'. È stato un casting geniale".

Mentre Toheeb Jimoh, che aveva sentito delle voci riguardo al possibile casting di Goldstein come Ercole, ha provato prima a farselo rivelare, e poi non riuscendoci, ha deciso di registrare la sua apparizione nel film: "Stavo guardando Thor: Love and Thunder al cinema e quando sono arrivato alla fine, ho capito che, se era davvero nel film, sarebbe comparso nelle scene post-credit. Perciò l'ho registrato in segreto. E ce l'ho ancora sul telefono! Ogni tanto me lo rivedo, è davvero incredibile!".

Phil Dunster, infine, ha aggiunto: "È davvero una delle persone più dolci, più premurose e curiose che potreste incontrare. E sono sicuro che daranno grande profondità al personaggio di Hercules, se ci faranno davvero qualcosa. Ed è divertente, perché Hercules è questo tipo enorme pieno di muscoli, e Brett è un tipo che ride alle battute più sceme con me".