Thor: Love and Thunder, lo staff di Jeff Goldblum smentisce il post comparso su Twitter

Tra le maggiori rivelazioni dell'ultimo San Diego Comic-Con c'è sicuramente la notizia che riguarda Natalie Portman nelle vesti di nuovo Thor nel film Thor: Love and Thunder, con il ritorno di Taika Waititi alla regia. Il ritorno di Waititi ha portato molti fan a sperare che altri attori visti in Thor: Ragnarok, tra cui Jeff Goldblum.

E in effetti qualcuno che molti hanno pensato potesse essere davvero Jeff Goldblum aveva provato a stuzzicare i fan sul suo possibile ritorno attraverso un account Twitter.

L'account @jeffreygoldblum ha twittato un'immagine qualche ora fa che mostrava il logo di Thor: Love and Thunder, con il testo 'And Not Forgetting The Grandmaster' e la didascalia che strizza l'occhio a Taika Waititi.

Tuttavia i rappresentanti di Jeff Goldblum hanno scritto a Comicbook per far sapere che l'account in questione non appartiene alla star di Jurassic Park.



Per ora i fan di Thor dovranno solo sperare che Waititi trovi un modo per riportare il Gran Maestro in Thor: Love and Thunder, visto quanto venne apprezzato in Thor: Ragnarok.

Intervenendo sul suo personaggio, Jeff Goldblum aveva accennato in un'intervista la possibilità di un film ad hoc:"Non lo so. Chi lo sa. Hanno una buona immaginazione. Kevin Feige, Louise D'Esposito e Victoria Alonso sanno cosa stanno facendo. Fanno dei bei film. Vedrò se potrò contribuire a ciò che stanno facendo. Immagino che mio fratello, il Collezionista interpretato da Benicio del Toro, lo vedano insieme a me. Non lo so. Chissà, ma il mio personaggio può fare qualsiasi cosa. Ho i superpoteri di tutti loro messi assieme".

Ci sono ancora diversi dubbi su quello che i fan potranno vedere in Thor: Love and Thunder. Il ritorno di Goldblum potrebbe concretizzarsi ma la notizia comparsa su Twitter ieri si è rivelata un fake. Nei giorni scorsi è stato reso noto che Natalie Portman ha firmato tempo fa, circa sei mesi, il contratto per il film.