Thor: Love and Thunder, spunta un rumor su un clamoroso cameo: sarà vero?

Sono in corso in Australia, come sappiamo, le riprese di Thor: Love and Thunder, quarto stand-alone del Marvel Cinematic Universe dedicato al Dio del Tuono. Faranno parte del film anche alcuni Guardiani della Galassia, e la trama vedrà Jane Foster, interpretata da Natalie Portman, diventare il nuovo Thor.

Sul cast del film, nelle ultime ore, è spuntato un nuovo rumor, suggerito dal sito Crazy Days and Nights, specializzato in anticipazioni e segreti di Hollywood, e rilanciato da Comicbook Movie. Si tratterebbe dell'apparizione abbastanza sorprendente di un personaggio del MCU, e la sua scena sarebbe già stata girata da Taika Waititi.

La voce ovviamente è tutta da verificare e non ha nulla di ufficiale, e lo stesso sito fa un identikit senza rivelare il nome del protagonista del cameo in Thor: Love and Thunder, che però compare subito dopo in un tag. Ma andiamo con ordine.

"Questa attrice è una vincitrice / nominata all'Oscar e un supereroe" riporta Crazy Days and Nights. "Mentre altre immagini dal set includono alcune delle star del film, la nostra attrice ha girato in assoluto segreto per rendere la sua apparizione una sorpresa per il pubblico."

Nel tag, poco più sotto, si legge il nome di Brie Larson: sarà dunque Captain Marvel la guest star di Thor Love and Thunder?

Se fosse confermata, questa voce potrebbe dunque indicare che nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe Carol Danvers assumerà sempre più importanza. In attesa di saperne di più, rimandiamo alle recenti foto di San Valentino di Chris Hemsworth ed Elsa Pataky.