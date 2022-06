Thor: Love and Thunder, ecco lo spettacolare poster IMAX per le sale italiane

Manca ormai davvero poco al 6 luglio, giorno in cui sarà disponibile nelle sale di tutto il mondo Thor: Love and Thunder, la quarta avventura cinematografica in solitaria (più o meno) per il dio del tuono della Marvel. Proprio Marvel Italia ha pubblicato oggi un suggestivo e spettacolare poster pensato esclusivamente per le sale del circuito IMAX.

Al centro della locandina ci sono ovviamente i due protagonisti indiscussi della nuova storia, ovvero Thor e la inedita Mighty Thor interpretata da Natalie Portman, che torna nei panni di Jane Foster dopo un periodo di assenza (non era presente in Thor: Ragnarok e in Endgame vennero usati dei filmati eliminati dal montaggio di Thor: The Dark World). Alle loro spalle c'è la Valchiria di Tessa Thompson, mentre emerge minacciosa la figura di Gorr il Macellatore di Dei interpretato da Christian Bale, al suo esordio ufficiale nel Marvel Cinematic Universe.

Proprio Gorr è al centro del nuovo trailer di Thor Love and Thunder pubblicato proprio oggi in streaming. Inoltre, nonostante il loro minutaggio potrebbe essere esiguo secondo Tessa Thompson, i già ribattezzati Asgardians of the Galaxy sono inevitabilmente uno degli elementi più attesi del film che verrà diretto nuovamente da Taika Waititi (il quale torna anche come doppiatore di Korg).

Taika Waititi, che ha diretto Thor: Ragnarok, ha scritto e diretto Thor: Love and Thunder. Ha anche scritto la sceneggiatura del film con Jennifer Kaytin Robinson. Il film include nel cast, oltre ai citati, anche Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel.

Il prossimo film Marvel Studios, come già detto, uscirà nei cinema italiani a partire dal prossimo 6 luglio. Per altri contenuti, guardate le splendide cover di Total Film per Thor Love & Thunder.