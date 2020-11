Thor: Love and Thunder sarà una sorta di 'Avengers 5', confermate le riprese a gennaio

Tra i titoli più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, l'interesse intorno a Thor: Love and Thunder è destinato ad aumentare ulteriormente grazie ad un recente aggiornamento pubblicato dall'Hollywood Reporter.

Confermando che le riprese del film inizieranno questo gennaio in Australia, come anticipato in queste settimane anche dall'interprete del Dio del Tuono Chris Hemsworth, la rivista fa sapere che un insider ha descritto il progetto come un "Avengers 5" visto il cast che metterà insieme sul grande schermo.

Oltre a Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson, la pellicola diretta da Taika Waititi ha da poco accolto nel cast anche Chris Pratt, che riprenderà il ruolo di Star-Lord dai Guardiani della Galassia. Mentre resta da confermare la presenza del resto del team, il doppiatore di Groot Vin Diesel nei mesi scorsi aveva anticipato proprio il coinvolgimento di alcuni membri dei Guardiani.

La trama principale di Thor: Love and Thunder non è ancora stata rivelata, dunque al momento non sappiamo se si tratterà di una sorta di crossover "cosmico" che coinvolgerà solamente i Guardiani o se vedremo nel film altri membri dei Vendicatori. Nel frattempo, vi ricordiamo però che il film firmerà il debutto di Christian Bale nel MCU.

Per altre notizie dai Marvel Studios, sono state fissate le riprese di Black Panther 2.