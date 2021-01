Thor: Love and Thunder, ecco Sif: Jamie Alexander è arrivata in Australia!

Giorni di iperattività in casa Marvel sul fronte Thor: Love and Thunder: le riprese del film che vedrà la Jane Foster di Natalie Portman impugnare il martello del Dio del Tuono hanno preso il via in questi giorni in Australia, dove pian piano l'intera crew del nuovo capitolo dell'MCU si sta finalmente riunendo.

L'ultima arrivata risponde al nome di Jaimie Alexander: l'attrice, che già qualche tempo fa aveva anticipato il suo ritorno nei panni di Sif, ha annunciato proprio in queste ore tramite Instagram di esser partita alla volta del continente aborigeno, dove si sottoporrà a due settimane di quarantena prima di poter essere dichiarata arruolabile dalla produzione.

"Su cosa stiamo lavorando ora? Vorrei potervelo dire, ma probabilmente subito dopo cesserei di esistere, quindi non posso dirvi nulla ma grazie comunque per avermelo chiesto" ha spiegato recentemente Alexander, scherzando sui rigidissimi protocolli imposti dai Marvel Studios per evitare la diffusione di ogni tipo di spoiler sulle nuove produzioni dell'MCU.

Quali sono le vostre aspettative per questo nuovo film? Diteci la vostra nei commenti! Le prime foto dal set di Thor: Love and Thunder, intanto, sembrano anticipare il pianeta natale di Gorr; Chris Hemsworth, invece, si è dato all'esplorazione dell'Australia nelle pause dalle riprese di Thor.