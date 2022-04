Thor: Love and Thunder, finalmente il primo sguardo a Gorr di Christian Bale

Con buona parte del materiale promozionale già reso pubblico per il secondo Doctor Strange, ci si porta avanti sulla corsa per Thor: Love and Thunder che vedrà il debutto, fra gli altri, di Christian Bale nei panni del villain Gorr the God Butcher. Ora, il merchandise permette di dare uno sguardo completo al desing del personaggio.

Meno di un mese ci divide ormai dall’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il primo film del MCU a debuttare nel 2022. Qualche mese dopo seguirà il quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono, su cui un primo poster promozionale sembrava aver fatto un clamoroso spoiler su Thor Love and Thunder (ma le cose stanno diversamente). Di materiale pubblicitario o trailer ancora niente ovviamente, ma nei meandri del web sono comparse le prime immagini del merchandise per quanto riguarda figurine e action figures.

Non è chiaro se si tratti di veri e propri leak o semplici anticipazioni su quanto verrà messo in vendita a breve, anche perché il materiale in questione non spoilera nulla che i trailer non mostreranno. Ma nel caso non vogliate rovinarvi la sorpresa per quanto riguarda il villain principale de film, il Gorr the God Butcher interpretato da Christian Bale al suo primo debutto nel Marvel Cinematic Universe, vi consigliamo di non proseguire, soprattutto nei post sottostanti che raffigurano il cattivo. Attraverso queste prime immagini possiamo farci un’idea del desing del personaggio e a quanto pare non vedremo molto, del vero volto di Bale, coperto come sarà da tutto quel trucco.

Gorr interpreterà il noto distruttore dei vari Pantheon che compongono l’universo dei fumetti, ma oltre al Thor di Chris Hemsworth e alla Jane Foster di Natalie Portman che fa il suo trionfale ritorno, lo vedremo scontrarsi anche con i Guardiani della Galassia al completo, visto che il figlio di Odino era salito sulla Milano alla fine di Endgame. Per quanto riguarda i Guardiani invece, li ritroveremo a fine anno nella serie Holiday Special, mentre nuovi spiragli si accendono su uno spinoff sugli Original Ravagers di Sylvester Stallone. Quanto attendete, invece, il nuovo capitolo su Thor diretto da Taika Waititi? Ditecelo nei commenti!