Thor Love and Thunder, dal set ecco la nuova armatura di Miek e le capre del Dio del Tuono

Dopo aver visto Matt Damon e Sam Neill nei panni dei finti Loki e Odino, le nuove foto 'rubate' dal set di Thor: Love and Thunder offrono un nuovo sguardo ad alcuni personaggi secondari (e non solo) che appariranno nel film.

Come segnalato da Murphy's Multiverse, infatti, le foto che potete trovare in calce alla news mostrano da vicino Miek (l'alieno-insetto introdotto in Thor: Ragnarok) e il suo nuovo esoscheletro, la cui presenza è stata anticipata tempo fa dal regista Taika Waititi.

Una delle immagini offre inoltre uno sguardo ravvicinato a Toothfnaher e Toothgrinder, i fedelissimi caproni di Thor che trainano il suo carro di metallo Asgardiano in giro per lo spazio. Entrambi gli animali erano stati già avvistati in precedenza, ma le nuove foto ci permettono di vedere gli animatronics utilizzati sul set nella loro interezza.

Dopo l'aggiunta di Melissa McCarthy nel ruolo della finta Hela, anche lei parte della compagnia teatrale che metterà in scena gli eventi di Thor: Ragnarok all'interno della nuova avventura del Dio del Tuono, rimaniamo in attesa di una prima occhiata al debutto di Christian Bale nei panni di Gorr, il Macellatore degli Dei, ovvero quello che dovrebbe essere il villain principale della pellicola.

L'uscita di Thor: Love and Thunder, lo ricordiamo, è fissata al 6 maggio 2022.