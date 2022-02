Thor: Love and Thunder, il nuovo set LEGO anticipa un'importante novità

Dopo il recente annuncio del set LEGO del martello di Thor: Love and Thunder, è in arrivo un nuovo set che ci mostra come viaggeranno gli Asgardiani nel nuovo film.

Il nuovo set LEGO, con protagonista la famigerata "Goat Boat", mostra Thor, Jane Foster, Valchiria e altri sfrecciare sul Bifrost. Ma come faranno dopo la morte di Heimdall (Idris Elba), ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War? La risposta è la nuova arma di Thor. Stormbreaker, infatti, ha la capacità di incanalare il Bifrost da qualsiasi luogo, e nelle immagini del nuovo set vediamo come l'arma del dio del tuono sia stata ben incastrata nel collo della nave.

Una scelta orginale e bizzara, frutto delle idee stravaganti del regista Taika Waiti e dei suoi collaboratori. Non molto tempo fa, l'artista dei Marvel Studios Andy Park ha infatti parlato a ScreenRant del film in uscita, sottolineando come nella creazione della pellicola si siano spinti oltre le linee di comfort. "Questo film è pazzesco. È così divertente. E semplicemente non vedo l'ora che tutti lo vedano. È stato fantastico lavorare, progettare così tanti personaggi e creare fotogrammi chiave", conclude l'artista.

Abbiamo potuto dare un primo sguardo al nuovo look di Thor in Love and Thunder grazie alla serie Hasbro, mentre per il film dovremo aspettare quest'estate.