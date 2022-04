Thor: Love and Thunder, tutti i segreti del trailer che ogni fan Marvel deve notare

Quando ormai non ci speravamo più, la Marvel ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Thor: Love and Thunder che ci ha dato modo di scoprire i primi segreti del nuovo film diretto da Taika Waititi, alla sua seconda prova consecutiva con il Dio del Tuono. Dopo aver battuto ogni record, scopriamo insieme cosa nasconde questo filmato.

Nel nostro nuovo approfondimento realizzato per il canale Everyeye Plus, al quale vi invitiamo ad iscrivervi se non lo avete ancora fatto, analizziamo più da vicino i segreti contenuti nel primo trailer del quarto capitolo cinematografico di Thor, che vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del protagonista e di Natalie Portman come Mighty Thor.

Ci sono ad esempio degli omaggi al primo costume classico del supereroe, lo vediamo nella prima scena in cui il protagonista corre in un prato nella foresta, così come in alcune sequenze vedremo sicuramente Thor riacquistare il proprio peso forma dopo i chili di troppo accumulati nei suoi cinque anni sulla Terra dopo l'uccisione tardiva di Thanos.

In più adesso Thor sfoggerà un nuovissimo e scintillante costume, ben più colorato rispetto alle precedenti versioni viste nei suoi film e nei crossover con gli Avengers; il look, che può contare su finiture in oro e parti in blu, sembra provenire direttamente dall'albo God of Thunder Reborn di Jason Aaron. Infine, vi abbiamo già parlato della citazione ai fumetti di Thor nell'inquadratura che mostra Thor e Korg su una roccia che domina dall'alto il gigantesco cadavere di un dio misterioso; nei fumetti si tratta di Falligar the Behemoth, ucciso da Gorr il macellatore di Dei, il villain interpretato da Christian Bale nel film.

Thor: Love & Thunder uscirà in Italia dal 6 luglio prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Vi eravate accorti di questo parallelismo con i fumetti? Ditecelo nella sezione dei commenti!