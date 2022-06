Thor: Love and Thunder, anche il sedere di Chris Hemosworth apparirà nel film

Le prime reazioni su Thor: Love and Thunder sono assai positive e la premiere svoltasi negli USA non solo ha permesso ha permesso di apprezzare la qualità del film diretto da Taika Waititi ma anche, di ammirare il sedere non pixelato di Chris Hemsworth.

Stando a quanto riportato dall'altro anche dal direttore della fotografia, il dio del tuono apparirà proprio come mamma lo ha fatto, per la gioia di tutti i suoi fan che finalmente potranno avere una visione integrale del suo statuario corpo.

Gli allenamenti di Chris Hemsworth per Thor: Love and Thunder sono stati a dir poco estenuanti e l'attore, ha dichiarato di non aver mai avuto un fisico tanto scultorio. L'attore ha seguito una work-out routine specifica per riuscire ad ottenere la massiccia muscolatura con cui si mostrerà il dio del tuono. Tra l'altro, per apparire al meglio, l'alimentazione di Hemsworth è stata curata in maniera maniacale.

Sulla scena in questione, in cui verrà mostrato senza censure il lato B dell'attore, è intervenuto Barry Baz Idoine, il direttore della fotografia del MCU che ha descritto come piuttosto difficile l'impresa di immortalare il lato B del protagonista di Love: Thor and Thunder.

"È incredibilmente difficile riprendere il sedere di Chris Hemsworth. Mi spiego: nessuno riesce a concentrarsi in quel frangente, nessuno fa il suo lavoro, tutti sono troppo impegnati ad ammirare il suo sedere e non prestano attenzione a quello che in realtà dovrebbero fare. È stata un'autentica sfida girare quella scena".

Per vedere Chris con tutte le sue grazie in bella vista, non ci resta che attendere il prossimo 6 luglio.