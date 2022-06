Thor: Love and Thunder, il secondo trailer mostra tantissime nuove scene!

Oggi è "THORsday" (ovvero giovedì) e i Marvel Studios hanno appena diffuso un nuovissimo trailer di Thor: Love and Thunder, il quarto film che vedrà protagonista l'Avenger interpretato da Chris Hemsworth per la regia di Taika Waititi. Il trailer mostra immagini inedite del lungometraggio che debutterà nelle sale italiane il prossimo 6 luglio!

Sulle note dei Guns 'n' Roses che già avevano contraddistinto il primo trailer di Thor: Love and Thunder, il Thor di Chris Hemsworth presenta la sua squadra composta dal Korg doppiato da Taika Waititi e dalla Jane Foster di Natalie Portman, insieme a Valchiria (Tessa Thompson) e ai Guardiani della Galassia.

In Thor: Love and Thunder, il Dio del Tuono si ritrova in un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato: una ricerca di pace interiore. Ma il suo ritiro viene interrotto da un killer galattico, Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale). Per combattere la minaccia Thor si avvale dell'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster che, con sorpresa di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico.

Si tratta del secondo trailer ufficiale del lungometraggio, che esce proprio nelle ore in cui presegue il tour promozionale del cast, impegnato nelle interviste di rito, e fa salire ulteriormente l'hype dei fan del Marvel Cinematic Universe che non vedono l'ora di rivedere il Dio del Tuono sul grande schermo in quello che potrebbe essere l'ultimo film Marvel per Chris Hemsworth.

Nelle scorse ore, il regista Taika Waititi ha partecipato al Late Show di Stephen Colbert raccontando come il mix tra mitologia norrena e storia Marvel possa far sembrare Thor 4 un film "concepito da bambini di 6 anni"!