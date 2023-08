Da Thor ad Aquaman, ecco gli attori più sprecati nel loro ruolo

Chris Hemsworth ha di recente ammesso che, secondo lui, Thor: Love and Thunder è una pellicola troppo sciocca. Ai fan invece non è andato giù l’utilizzo di Christian Bale all’interno del film.

Su Twitter, l’utente @therealsupes ha posto una domanda ai fan, chiedendo quale fosse, secondo loro, il casting Marvel o DC più sprecato. Un gran numero di risposte ha indicato Christian Bale in Thor: Love and Thunder. Sebbene Bale abbia fornito un'ottima interpretazione di Gorr, il personaggio è scomparso da buona parte del film e in particolare non si è rivelato molto un “Macellatore degli Dei”.

I fan hanno poi continuato ad elencare i vari sprechi all’interno dei due universi supereroistici. Uno dei nomi più ripetuti è stato John Krasinski, interprete di Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. L’attore non tornerà per interpretare il ruolo all’interno del nuovo film dei Fantastici Quattro, sottolineando l’inutilità della scelta di Krasinski.

Lato DC, uno dei nomi più citati è quello di Willem Dafoe, interprete del cattivo di Spider-Man, Green Goblin, che fu scelto come Vulko in Aquaman. Segue J.K. Simmons nel ruolo di Jim Gordon, dato che il personaggio ha avuto solo un cameo in Justice League del 2017. Infine, un altro casting DC spesso menzionato come inutile è stato quello di Joe Manganiello per Deathstroke, presente solo per un cameo in Justice League.

Infine, un altra scelta importante è stata quello di Russel Crowe, il suo Zeus ha diviso i fan in Thor: Love and Thunder. E secondo voi, qual è stata la scelta di casting più sbagliata all’interno dei film Marvel e DC? Fatecelo sapere nei commenti.