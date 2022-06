Thor: Love and Thunder, quante scene post credit avrà il film?

Come ogni quattro mesi ormai, un nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe è pronto a fare il suo debutto su grande schermo. Fra pochi giorni, il 6 luglio, sarà il turno di Thor: Love and Thunder. Come per ogni film MCU, le scene post-credit potrebbero essere numerose: ecco quante e quando potrete uscire dalla sala tranquilli.

Manca esattamente una settimana e potremo finalmente ritrovare su grande schermo tutto quanto anticipato da quegli eccentrici trailer TikTok di Thor 4: dall’attesissima Mighty Thor di Natalie Portman, che ha dichiarato di aver accettato il ruolo in Thor 4 solo per impressionare i figli; ai molto poco centrali Guardiani della Galassia in realtà, anche se Taika Waititi ha fatto arrivare la graditissima notizia che è stato James Gunn a supervisionare le loro scene in Thor Love and Thunder. Insomma, di punti da toccare ce ne sono stati e molti altri ce ne saranno, monopolizzando le discussioni per settimane o forse mesi.

Questo anche per quanto riguarda, ovviamente, le conseguenze che questo film aprirà per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Ormai parlare di standalone infatti, se pensiamo alla Fase 1, non ha più alcun senso. E ogni film, da solo, semplicemente non sta in piedi. Serve aver recuperato i precedenti due o tre per capirci qualcosa e prepararsi per delle anticipazioni sui due o tre successivi. O chissà quanti altri. Questo, a seconda dei registi, passava molto e continua a passare tutt’ora per le scene post-credit. E allora, come sempre, ci si chiede: quante ce ne saranno nel film con Chris Hemsworth?

Per fortuna ci sono già stati degli screenings per la stampa, che hanno dato conferma del numero classico di sequenze. Due: la mid-credits, dubito dopo i crediti animati; la post-credits, alla fine di quelli a schermo nero. Forse era il numero su cui tutti avremmo scommesso, ormai rodato, ma non per forza scontato. Basti pensare a Spider-Man: No Way Home, che aveva nascosto il trailer di Doctor Strange 2 in una delle sequenze (anche perché il film multiversale era direttamente connesso a quello sull’Arrampicamuri). In quel caso, quattro mesi separavano i due film, gli stessi che ora separano questo Thor dal secondo capitolo su Black Panther. Con nessun trailer ancora distribuito, chissà che qualcosa non venga rivelato in sala il 6 luglio.